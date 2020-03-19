Ortaca'da parke çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Ortaca'da parke çalışmaları aralıksız sürüyor

7 saat önce

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beşköprü Mahallesi 125, 284 ve Fatih Sokaklarda kilitli parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Ortaca'da parke çalışmaları aralıksız sürüyor, System.String[]

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beşköprü Mahallesi 125, 284 ve Fatih Sokaklarda kilitli parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Her iki cadde toplamda 5 bin 800 metrekare kilitli parke döşenecek.


Devam eden kilit parkı taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Fen İşleri Müdürlüğü saha sorumlularından çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.


Parke çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; "İlçemiz sınırları içerisinde, öncelik sırasına göre parke çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce Sağlık Sokak, İnönü Caddesinde 3 bin metrekare yolumuzu kilitli parke taşı ile döşemiştik. Aciliyet sırasına göre parke çalışmalarımıza, Beşköprü Mahallesi 125, 284 ve Fatih Sokaklardan devam ediyoruz. Geriye kalan 58 bin metrekare kilitli parke taşımızı planlar dahilinde, yollarımıza döşeme çalışmalarına devam edeceğiz. Yollarımızı imkanlar çerçevesinde ve aciliyet sırasına göre en kısa zamanda bitireceğiz" dedi. - MUĞLA

Fen İşleri Müdürlüğü, Ortaca, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:02 Kaynak: İHA

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