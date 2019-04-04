Son Dakika Haberleri: Ortaca'da Sahte İçki ve Uyuşturucu Operasyonu

Ortaca'da Sahte İçki ve Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 140 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, el yapımı içki ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ortaca'da Sahte İçki ve Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 140 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, el yapımı içki ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dalaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Muğla Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine belirlenen iki farklı adrese operasyon düzenledi.

D.G., isimli şahsın evinde yapılan aramalarda, 140 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, el yapımı içki ve çok miktarda esrar maddesi ele geçirildi.

Ekipler, A.Ç., isimli şahsın evinde de varillere kurulan düzenek, çok miktarda etil alkol, el yapımı içki ve esrar maddesi ele geçirildi.

Sahte içkilere ve uyuşturucu maddeye el konuldu, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:20 Kaynak: İHA

Muğla, Ortaca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uçan Polisin, Torbacılara Geçit Vermediği Anlar Kameraya Yansıdı Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti İzmir'de, CHP'li Meclis Üyesinin 16 Yaşındaki Oğlu Kendini Astı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:48:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaca'da Sahte İçki ve Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]