Son Dakika Haberleri: Ortaca'da Sokak Hayvanlarını Doyurmak İçin İhale

Ortaca'da Sokak Hayvanlarını Doyurmak İçin İhale

1 saat önce

Muğla Ortaca Belediyesi seçim önü sokak hayvanları için kolları sıvadı.

Ortaca'da Sokak Hayvanlarını Doyurmak İçin İhale, System.String[]
Muğla Ortaca Belediyesi seçim önü sokak hayvanları için kolları sıvadı. Belediye tarafından sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin beslenmesi için 40 ton 100 kilogram mamanın ihale ile alınacağı duyuruldu.

Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kedi ve köpekler için alınacak olan kuru tip mamamın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereği açık ihale usulünce alınacağı belirtildi.

Alınacak kuru mamanın 34,5 tonunun yetişkin köpek maması, 4,5 tonunun yavru köpek maması, 1,5 tonunun yetişkin kedi maması ve 600 kilogramının da yavru kedi maması olduğu belirtildi. İhalenin 22 Mart günü saat 15.00'de Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yapılacağı belirtildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Kamu İhale Kanunu, Muğla, Ortaca Belediyesi, Güncel
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