ORTACA'DA SU KANALI 1.5 METRE YÜKSELDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki su kanalı son 5 günde yoğun yağış nedeniyle yaklaşık bir buçuk metre yükseldi. Kanal kıyısında iskeleye bağlı olan tekneler su seviyesinin yükselmesiyle karaya otururken bazı restoranlar sular altında kaldı.

Tekne kaptanı Bekir Manav, Seksenli yıllarda sandallarla gezer, çizmelerle alışverişe giderdik bu sene de benzeri oldu. Sular yaklaşık bir buçuk metre yükseldi. Köyceğiz gölünden akış devam ediyor. dedi.

Yaz aylarında su seviyesinin bir buçuk metre daha aşağıda olduğunu belirten turizmci Özay Akdoğan 2015 yılında da benzer bir durumla karşılaşmıştık. O zaman sular biraz daha yükselmişti. Deniz tarafından esen lodos rüzgarı suyu Göle doğru basıyor ve derelerden gelen suların da etkisiyle su şişiyor. 5 bin 200 hektar büyüklüğündeki Köyceğiz gölünü bu kanal boşaltıyor bu kadar yağmura taşması normal. Lodos kesildi birkaç gün içinde normale dönmesini bekliyoruz. Balık dalyanlarının kapıları akıntıyla gelen naylon torbalarla tıkanması suyun yükselmesine neden oluyor. Su ürünleri kooperatifi tarafından sürekli temizleniyor. Zaten temizlenmese şimdi Dalyan içinde tekneyle dolaşıyor olurduk dedi.

Öte yandan Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, son 96 saatte bölgede metrekareye 239 kilogram yağmur düştüğünü bildirdi