Ortaca'da trafik güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Ortaca'da öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde Görevli trafik polisi Doğan Can Koruyucu, Bahçeşehir Koleji öğrencilerine Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından hazırlanan projeyi anlattı.
Eğitim sonunda öğrencilere "Ailemin ve ülkemin polisiyim" yazılı kimlik kartları verildi.
Öğrencilerin kimlik kartları Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Okul Müdürü Eyüp Karaçelik tarafından verildi.
Kaynak: AA
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