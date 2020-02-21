Ortaca'da üniversitelilere uyuşturucu semineri - Son Dakika
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Ortaca'da üniversitelilere uyuşturucu semineri

6 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili seminer verildi.

Ortaca'da üniversitelilere uyuşturucu semineri, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili seminer verildi.


Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ve Muğla Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca kampüsünde düzenlenen seminere katılanlara bağımlılık yapıcı maddelerin bireyi nasıl etkilediğini, bağımlılık süreçlerinin gelişimini ve bu süreci etkileyen unsurları grafikler ve kısa film eşliğinde anlattı.


Ekipler, uyuşturucuya insanların nasıl ve neden alıştırılmaya çalışıldığı, uyuşturucunun sağlık açısından zararları, ülkemizdeki aile yapısına etkileri, ülke ekonomisine verdiği zararları ve çevresinde kullanan varsa bu alışkanlıktan nasıl kurtarabilecekleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


Eğitim sırasında uyuşturucunun etkileri ile ilgili düzenlenen kısa film yarışmasında birincilik elde eden "iki ekmek" filmi de gösterildi. Ekipler, eğitim sonrası öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekiplerinin eğitim çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
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