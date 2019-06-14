Son Dakika Haberleri: Ortaca'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ortaca'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Ortaca'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 143 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ortaca'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Ortaca'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 143 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadonlar Mahallesinde Ş.A.'ya ait serada Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, seraya düzenledikleri operasyonda 143 kök dikili Hint keneviri, kurutulmuş halde 300 gram kenevir bitkisi ile tohum ele geçirdi.

Olayla ilgili Ş.A. ve A.A. gözaltına alındı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:21 Kaynak: İHA
Ortaca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar! Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziye veda ediyor Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti Turizm cenneti Kuşadası'ndaki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:48:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaca'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]