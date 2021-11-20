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Ortaca'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ortaca'da uyuşturucu operasyonu

20.11.2021 12:11
Ortaca'da uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Ortaca'da sentetik ezca maddesi ile esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Ortaca'da sentetik ezca maddesi ile esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince tespit edilen şüpheli araç, Ortaca'da durduruldu. Araçta yapılan aramada 3,36 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak M.Y. hakkında işlem yapıldı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği olarak NSM Şube Müdürlüğü teknik büro amirliğinin çalışmaları sonucu ise S.Ç.isimli şahıs durdurularak arama yapıldı. Şahsın üzerinde 33 adet sentetik ecza maddesi, 3 parça halinde toplamda 1,74 gram esrar maddesi ele geçirildi. S.Ç.hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Ortaca'da uyuşturucu operasyonu

Narkotik, Dalaman, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ortaca'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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