Edinilen bilgiye göre, Ortaca ilçesine piyasa değeri yüksek yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçen Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Takibe alınan ve sabaha karşı ilçeye giriş yapan H.Y. ve H.D. isimli şahısları durduran ekipler şüphelilerin üzerlerinde yaptıkları aramalarda yüklü miktarda metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Narkotik, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ortaca'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.