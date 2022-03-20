Ortaca'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaca'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

20.03.2022 12:45
Ortaca'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Fevziye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K.'ya ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da bir saat içinde 3 ayrı evde yangın çıktı Muğla'da bir saat içinde 3 ayrı evde yangın çıktı Son dakika haber: Seydikemer'de orman yangını Son dakika haber: Seydikemer'de orman yangını

112 Acil Çağrı, Yangın, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ortaca'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:12 Aleyna Tilki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Kısa sürede binlerce beğeni aldı
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
11:30 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 12:52:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ortaca'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement