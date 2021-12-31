Ortaca'da yılbaşı öncesi kaçak içki denetimi - Son Dakika

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, ilçe genelinde alkol satışı yapılan işletmelerde bandrol ve kaçak içki denetimi yapıldı.

Son bir hafta içerisinde ilgili mahkemelerden alınan arama kararlarına istinaden İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Ortaca genelindeki işyerlerine yönelik yaptığı arama çalışmaları sonucunda, sahte içki yapımında kullanılmak üzere faturasız ve kayıtsız 40 litre etil alkol, toplam 11.5 litre yapma rakı, 3 adet 100 miligram anason yağı, 1 adet ruhsatsız çift kırma diye tabir edilen av tüfeği ele geçirildi. Aramalar sonrasında toplam 4 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem, av tüfeği ile ilgili de idari işlem yapıldı.

Yeni yıla saatler kala da ilçe genelinde halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin satışının ve sunumunun engellenmesi amacıyla Ortaca Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon tarafından alkollü eğlence mekanları ve alkol satan işyerlerine yönelik bandrol kontrolü ve denetlemeleri yapıldı. - MUĞLA