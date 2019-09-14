Son Dakika Haberleri: Ortaca'daki orman yangını 17 saatte kontrol altına alındı- yeniden
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Ortaca'daki orman yangını 17 saatte kontrol altına alındı- yeniden

57 dakika önce

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, gece saatlerinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan 17 saat süren çalışmalarla kontrol altına alındı.

Ortaca'daki orman yangını 17 saatte kontrol altına alındı- yeniden, System.String[]
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, gece saatlerinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan 17 saat süren çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.
Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 23.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çevre ilçelerden gelen desteklerle birlikte orman ekipleri sevk edildi. Gece havanın karanlık olması nedeniyle helikopterler söndürme çalışmalarında yer almadı.
Bugün sabah saatlerinde hem karadan hem havadan destek ekiplerle bölgedeki çalışmalara devam edildi. Söndürme çalışmalarına 25 arazöz, 9 su tankeri, 6 dozer, 150 kişilik personel, 122 yangın söndürme işçisi, 8 orman muhafaza memuru ve 20 orman mühendisi, 6 treyler, 5 kamyonet, 150 orman işçisi ve 10 helikopter katıldı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın, 17 saatlik çalışma sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.


Ortaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:43 Kaynak: DHA
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