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Ortaca'daki yangına havadan müdahale devam ediyor

58 dakika önce

Ortaca'daki yangına havadan müdahale devam ediyorMUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, çıkan orman yangını devam ediyor.

Ortaca'daki yangına havadan müdahale devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, çıkan orman yangını devam ediyor. Gece saatlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle karadan güçlükle müdahale edilen yangını havadan söndürme çalışmaları başladı.

Gölbaşı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer, 150 personelle karadan, 9 helikopterle havadan müdahale ediliyor.

Sarp arazide yayılan yangına, gece boyunca karadan güçlükle müdahale edildi. Sabah saatlerinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ile başlayan müdahalelere takviye hava aracı geldi. Yangının kontrol altına alınması için İzmir, Denizli ve Antalya'dan 5 helikopterin takviye geldiği öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

Ortaca'daki yangına havadan müdahale devam ediyor

Ortaca, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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