Son Dakika Haberleri: Ortaca'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Ortaca'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

26 dakika önce

Ortaca'da akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Ortaca'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Ortaca'da akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre; Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden aktif hale geldi.


Gündüz saatlerinde helikopterle yangına müdahale eden ekipler sarp arazide karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.


Rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği ormanlık alandaki yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

Orman İşletme Müdürlüğü, Dalaman, Ortaca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:21 Kaynak: İHA
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