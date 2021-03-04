Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de tanıtım faaliyetleri ortak yürütülecek - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde " Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Turizm Destinasyonu Yürütme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla'da kurulan 4 turizm destinasyonundan biri olan Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz Turizm Destinasyon Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısı Köyceğiz Mesire Alanında yapıldı. Toplantının, turizm ve kültür destinasyonların geliştirilmesi, ilçeler arası entegrasyonunun sağlanması, "Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Turizm Destinasyonu Yürütme Kurulu" vasıtasıyla sorunların tespitinin yapılması ve çözüme kavuşturulması amacıyla yapıldığı açıklandı. Toplantı yürütme kurulunda yer alması gereken diğer üyelerin belirlenmesiyle başladı. Her ilçeden iki turizmci yürütme kuruluna dahil edildi. Ayrıca toplantıda Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerindeki destinasyonların ön plana çıkarılarak daha çok tanınırlığının sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalar görüşüldü. Bazı sivil toplum kuruluşlarının ve sektör temsilcilerinin de kurul üyesi olması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda üç ilçenin tek çatı altında bütün olarak pazarlanması, Dalaman'da bölgeyi tanıtıcı faaliyetlerin yapılması, gelen turistler için alternatif turizm etkinliklerinin arttırılması için tur güzergahları oluşturulması, Köyceğiz bölgesinde bulunan Toparlar şelalesi, Yuvarlak çay, Çandır Plajı gibi önemli yerlerin daha çok tanıtılması, Dalaman Çayında turizm ve spor amaçlı eğitim kampı projesi yapılması gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantıya Muğla Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl katıldı. - MUĞLA