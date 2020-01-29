Ortaca'dan Malatya ve Elazığ'a yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaca'dan Malatya ve Elazığ'a yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

Ortaca'dan Malatya ve Elazığ'a yardım tırı yola çıktı

6 saat önce

Ortaca Belediyesi'nin depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlattığı insani yardım kampanyası Ortaca halkını seferber etti.

Ortaca'dan Malatya ve Elazığ'a yardım tırı yola çıktı, System.String[]

Ortaca Belediyesi'nin depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlattığı insani yardım kampanyası Ortaca halkını seferber etti.


Ortaca Belediyesi'nin organizasyonuyla başlatılan yardım kampanyasında çok sayıda malzeme toplandı. Belediyenin çağrısına kulak veren duyarlı vatandaşlar giyim eşyası, battaniye, soba, çocuk bezi ve gıda malzemesine kadar birçok temiz ve kullanışlı ürünü deprem bölgesine ulaştırmak üzere belediye ekiplerine getirdi.


Yapılan duyurularla belediyeye ulaştırılan yardım malzemeleri, belediye personeli tarafından özenle ayrıştırılarak kolilendi.


Halktan toplanan giyim eşyası, battaniye, soba, çocuk bezi gibi ürünler, bölgedeki depremzedelere gönderildi.


6,8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; "Deprem nedeniyle zor bir süreç yaşanıyor. Ortaca halkına çok teşekkür ediyorum. Depremi yarın bizde yaşayabiliriz. Birlik ve beraberlik içinde olmanın faydalarını bugün görüyoruz. Rabbim böyle imtihanlarla bizi sınamasın, vatanımızın yanında olsun diye dua ediyorum." dedi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
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