Ortaca eski Belediye Başkanı Salih Özdemir vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaca eski Belediye Başkanı Salih Özdemir vefat etti

14.07.2022 12:24
Ortaca eski Belediye Başkanı Salih Özdemir vefat etti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 2004-2009 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Salih Özdemir hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 2004-2009 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Salih Özdemir hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin eski Belediye Başkanlarından Salih Özdemir (71) vefat etti. Salih Özdemir'in beyninde tümör olması nedeniyle geçtiğimiz aylarda buna bağlı olarak beyin kanaması geçirdiği belirtildi.vBugün sabah saatlerinde vefat eden Salih Özdemir, Ortaca'nın Ekşiliyurt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2004 yılında Ak Parti'den Ortaca Belediye Başkanı seçilen Salih Özdemir, 2004-2009 yılları arasında bu görevini devam ettirdi. 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti'den yeniden aday gösterilen Özdemir, bu sefer ise seçilememişti. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Datça'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Datça'da AFAD Başkanı Sezer: 'Yangına müdahale çalışmalarında devletimiz bütün imkanları ile sahada' AFAD Başkanı Sezer: 'Yangına müdahale çalışmalarında devletimiz bütün imkanları ile sahada'
Kaynak: İHA

Salih Özdemir, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ortaca eski Belediye Başkanı Salih Özdemir vefat etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:42:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ortaca eski Belediye Başkanı Salih Özdemir vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement