Dalyan'daki İztuzu plajında deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika
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Dalyan'daki İztuzu plajında deniz dibi temizliği yapıldı

22.09.2022 17:47
Dalyan'daki İztuzu plajında deniz dibi temizliği yapıldı

Ortaca ilçesindeki İztuzu plajında Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) ile Lykia World Dalış Merkezi işbirliğinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Ortaca ilçesindeki İztuzu plajında Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) ile Lykia World Dalış Merkezi işbirliğinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Caretta caretta ve koruma altındaki kum zambaklarına ev sahipliği yapan İztuzu plajındaki etkinliğe yabancı uyruklu dalgıçların da bulunduğu 10 gönüllü dalgıç katıldı. MUÇEV görevlileri de çalışmalara destek verdi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla denizden lastik, metal, plastik, cam, halat ve tahta parçaları gibi atıklar çıkarıldı.

Dalış Eğitmeni Cihan Bozkurt, MUÇEV'in düzenlemiş olduğu deniz dibi temizliği etkinliğine 3. kez katıldıklarını söyledi.

Ölüdeniz Kumburnu, Göcek Marina ardından da MUÇEV ekibiyle yaklaşık 15 kişiyle Dalyan İztuzu plajında deniz dibi temizliğini gerçekleştirdiklerini belirten Bozkurt, bu organizasyonlara devam edeceklerini kaydetti.

Vatandaşlarda deniz temizliğine karşı bilinç oluştuğunu ifade eden Bozkurt, "Deniz dibinde genelde şişe, tekne atıkları, plastik atıklar, cam şişe, araba lastikleri gibi hemen hemen her türden atıkla karşılaşıyoruz. Fakat halkımızda da deniz temizliğine karşı bir bilinç oluşmakta, bunu fark ediyoruz. Eskisi kadar denizlerimizi kirletmemeye başlamışız. Bunu da birinci elden tespit ettik, görüyoruz. Gittikçe su altından çok daha az çöp çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Rus dalgıç Olesia Gurianova ise bölgenin eşsiz güzelliğe sahip olduğunu ve bu güzelliklere sahip çıkmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Daha önce de su altı temizlik etkinliğine katıldığını belirten Gurianova, Dalyan'da da etkinliğe katılmasının kendisi için güzel bir anı olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Bozkurt, Dalyan, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dalyan'daki İztuzu plajında deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

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