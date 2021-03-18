Ortaca Muhtarları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika

Ortaca Muhtarları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret

18.03.2021 13:33
Ortaca Muhtarları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret, System.String[]

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dikmekavak, Akıncılar, Yerbelen, Güzelyurt mahalle Mahalle Muhtarları Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine yaptığı hizmetler ve özellikle sıcak asfalt çalışmaları için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ziyaretinde bulundular.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dikmekavak, Akıncılar, Yerbelen, Güzelyurt mahalle Mahalle Muhtarları Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine yaptığı hizmetler ve özellikle sıcak asfalt çalışmaları için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarette CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan'da muhtarlara eşlik etti.

Ortaca Dikmekavak Mahalle Muhtarı Rafet Akçakaya Dikmekavak, Akıncı, Güzelyurt ve Sarıgerme grup yolunda 8.5 km sıcak asfalt çalışması yapan ve ilçelerinde neredeyse yapılmayan yol bırakmayan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanı Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmetlerinin ilçelerine ve mahallelerine ulaştığını söyleyen muhtar Akçakaya muhtarlar masası ile de sorunlarının kısa sürede çözülerek kendilerine dönüş yapıldığını belirtti.

Başkan Gürün; "Muhtarlarımızın memnuniyeti bizler için çok önemli"

Muğla'nın 13 ilçesi, 569 mahallesi olduğunu ve geniş bir coğrafyaya hizmet verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün vatandaşlarla aralarındaki en önemli bağ olan muhtarların memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi ve Ortaca muhtarlarına ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Gürün; "Bodrum'dan Seydikemer'e Muğla çok geniş bir coğrafya. Büyükşehir olduğumuzdan beri 2400 km yol çalışması yaptık. Özellikle kırsal mahallelerimizin yollarına ayrı bir önem verdik. Kırsalla kıyısal Muğla'yı güvenli yollarla birbirlerine bağladık. Yol çalışmaları konusunda Ortaca ilçemizde önemli çalışmalar yaptık. Ortaca-Dalyan yolu özellikle turizm sezonunda büyük önem taşıyan bir yoldu ve kısa sürede hizmete girdi. Dikmekavak Sarıgerme hattındaki 8.5 km yolu da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza yapacağız dediğimiz, söz verdiğimiz tüm hizmetleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hiçbir zaman bakarız, hallederiz demedik, yapabiliyorsak yapacağız dedik ve yaptık. Birbirimize güvenmemiz çok önemli. Çünkü 13 ilçemiz, 569 mahallemiz ile birlikte aileyiz birlikte Muğla'yız" dedi.

Başkan Gürün; "Muhtarlar Masası Muhtarlarımızın en büyük yardımcısı"

Muhtarlar Masası'nın da Büyükşehir- Muhtarlar arasındaki iletişim için çok önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün taleplerin bildirilmesi, çözüm üretilmesi ve geri dönüş yapılması ile Muhtarlar Masası'nın muhtarların en önemli yardımcısı olduğunu belirtti. Başkan Gürün; "Birçok belediyenin çağrı merkezi sistemi var. Muhtarlar Masası birimimiz ile gece-gündüz siz muhtarlarımızın yanındayız. Sistemi sizlerin taleplerini alması, gerekli birimlere bildirmesi, sorunun çözümü ya da neden çözülemediği bildirimini yetkilinin sizlere dönüş yapması üzerine kurduk ve çok da başarılı oldu. Muhtarlarımız akıllı telefonları ile yazılı, fotoğraflı sorunlarını bildirmeye başladılar ve muhtarlar masasının geri dönüş yapmasından çok memnunlar" dedi. - MUĞLA

Ortaca Muhtarları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret
Ortaca Muhtarları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret
Ortaca Muhtarları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret

Hisarcık, Ortaca, Muğla, Gürün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ortaca Muhtarları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika


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