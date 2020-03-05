Ortaca'nın alternatif ürünü pikan cevizi - Son Dakika
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Ortaca'nın alternatif ürünü pikan cevizi

6 saat önce

Ortaca ilçesinde alternatif ürün olarak pikan cinsi cevizin üretiminin artırılmasına çalışılıyor.

Ortaca'nın alternatif ürünü pikan cevizi, System.String[]

Ortaca ilçesinde alternatif ürün olarak pikan cinsi cevizin üretiminin artırılmasına çalışılıyor.

Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde çiftçileri alternatif ürüne yönlendirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında, 30 dönüm alanda yaklaşık 300 pikan cevizi fidanı dikilerek bahçeler oluşturuldu.

Geçtiğimiz yıl çiftçilerin ücretsiz kullanımına açılan ceviz bahçeleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol edilerek üreticilere bilgi verildi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan yaptığı açıklamada, bölgede bir süre önce pikan cevizi yetiştirilmek istendiğini ancak yaygınlaştırılamadığını söyledi.

Çiftçilerin de alternatif ürün arayışı içinde olduklarından dolayı konunun tekrar gündeme geldiğini ifade eden Erdoğan, "İlçemizdeki çiftçilerimize yönelik alternatif ürün çalışmamız zaten vardı. Pikan cevizinin bölgede olmaması için, yaygınlaşmaması için hiçbir neden olmadığını gördük. İklim anlamında bölgemize oldukça uygun. Ekonomik anlamda limon, portakal, nar ve seracılığa alternatif sağlayabileceğini düşündüğümüz bir bitki türü" diye konuştu.

Erdoğan, ilçede ilk etapta 4 çiftçiden gelen talep üzerine 30 dönümlük alanda yaklaşık 300 fidan dikildiğini, bunu önümüzdeki yıllarda da yaygınlaştırılması için destek vereceklerini sözlerine kaydetti.

Çiftçi Mehmet Orhan ise "İlk defa tarlamıza 'bismillah' dedik diktik. Katma değeri olan, pazar bulabileceğimiz, tarımın fikirlerini ve gelişimini değiştirebileceğimiz bir proje. İnşallah Ortaca'mıza, ülkemize yararlı olur." dedi.

Geçimini pamuk ve narenciyeyle sağlayan çiftçi Dursan Sert de "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün teşvikleriyle ve oğlumun ısrarıyla pikan cevizi diktik. Önce istememiştim oğluma kızmıştım ama şimdi alternatif ürüne yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ortaca, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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