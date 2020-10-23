Ortaca'nın çehresi değişiyor - Son Dakika

Ortaca'nın çehresi değişiyor

23.10.2020 09:19
Ortaca'nın çehresi değişiyor, System.String[]

Ortaca Belediyesi tarafından ilçe merkezinde dış cephesi tahrip olmuş belediye iş hanı binasının yüzeyleri tamir edilerek, üzerine resim çalışması yapılıyor.

Ortaca Belediyesi tarafından ilçe merkezinde dış cephesi tahrip olmuş belediye iş hanı binasının yüzeyleri tamir edilerek, üzerine resim çalışması yapılıyor.

Ortaca'ya, toplam maliyeti 7 buçuk milyon lira olan yarı olimpik yüzme havuzu projesini kazandırdıklarına vurgu yapan Belediye Başkanı Alim Uzundemir, bunun yanı sıra futbol sahası, Dalyan Mesire Alanı yatırımlarını gerçekleştirdiklerini, yıl sonuna kadar ilçe genelinde 200 bin metrekare parke çalışmasının tamamlanacağını söyledi.

Belediyecilikte projenin çok önemli olduğuna değinen Başkan Uzundemir, Dalyan pazaryerinin üstünün kapanacağını ve Balık Hali kazandıracaklarını ifade etti. Sarıgerme'deki 68 dönümlük arazinin Millet Bahçesi olmasını istediklerini anlatan Uzundemir, yeni Kültür Park yapımına kısa süre sonra başlanacağını kaydetti.

2021 sonunda belediyenin iller bankasına olan borcunu bitireceklerinin altını çizen Başkan Uzundemir, siyasi çekişmelerle vakit kaybetmek istemediğini ve ilçeye hizmet etmek için mücadele ettiğini belirtti.

İlçe merkezinde çirkin görüntü oluşturan binanın yeni bir görünüme kavuşmasını istediklerini dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; "Ortaya güzel bir eser çıktı. Türkiye'de boya sektörünün öncüsü olan firmalardan biri projenin sponsorluğunu üstlenmek istedi. İlk başta projeyi belediye imkanları ile yapacaktık. Böyle bir teklif gelince bizde sıcak baktık. Burada vermek istediğimiz mesajın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Salgın sürecinde sokağa çıkma yasakları ile beraber çocuklarımız evinde kaldı. Buradaki resimde de çocuğun önünde bir bariyer ve kitaplar var. Kitabın manası şu; toplumlar kitap okuyarak yükselir. Çocuklarımızın okuyarak bu ülkeye güzel değerler katabileceğine inanıyoruz. Resimde de kitaplarla önündeki bariyeri aşan çocuk elindeki dürbünle ufka bakıyor. Ayrıca ay ve yıldızlarda resmi tamamlıyor. Dikkat çekmesini ve ilçe merkezindeki çirkin görüntüden kurtulmasını istedik. Bu projede emeği geçen Harun bey ve ressam Bahtiyar beye teşekkür ederim. Çocuklarımızın sorunlarla baş edemeyen değil, sorunları çözen ve ufka, geleceğe bakan bireyler olmasını temenni ediyoruz. Yapacağımız tadilatın yanında bu mesajı da vermek istedik. Umarım çocuklarımızı motive eder. Ayrıca meydandaki Atatürk büstünü boyadık." açıklamasında bulundu.

"Dalyan'a balık hali"

Amaçlarının ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu vurgulayan Başkan Uzundemir; "Balık Hali Projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne sunduk. Projeyi beğendiler. Şuan projenin yaklaşık maliyetini çıkarıyoruz. İlçemize bu değeri kazandıracağız. Dalyan eski pazaryerinin olduğu bölgeye satış yerlerinin, restoranların olduğu güzel bir proje oldu. Ayrıca Sevgi Yolu ile ilgili bir proje hazırladık. Şuan mimari aşamada, gerekli ölçümleri yapıldı. Sevgi Yolu Dalyan'a yakışır görüntüye kavuşacak. Dalyan pazaryerinin projeleri bakanlığa teslim edildi. Bu konunun da takipçisiyiz. Kısa süre sonra inşallah başlayacağız. Dalyan pazaryerinin üstü kapanacak." dedi.

Sarıgerme'ye Millet Bahçesi"

Sarıgerme Mahallesi'ndeki belediyeye ait 68 dönümlük araziyi değerlendirmek istediklerini belirten Uzundemir; "68 dönümlük arazide yaptığımız fizibilite çalışmalarına göre spor turizmi için uygun olmadığına karar verdik. Çünkü en az 12 saha gerekiyor, yurt dışından yıl boyu direkt uçuşların olması lazım, otellerin 12 ay açması lazım. Ayrıca sahaların belli mesafede olması lazım. Takımlar yan yana istemiyor çünkü. Bu projenin olmayacağına karar verdik. Bu konuda Turizm Bakanlığı'na yazı yazdık. Buranın Millet Bahçesi olmasını istiyoruz. Ailelerin çocuklarıyla gelip keyifli vakit geçirebileceği mesire alanlarının olduğu, kano, yelkenli ve deniz bisikleti ile spor yapılabilen bir alan olmasını istiyoruz. Ama salgın sürecinde dünyanın durumu belli, inşallah burayı da ilçemize kazandırabiliriz" diye konuştu.

"Yeni Kültür Park"

İlçe halkına hizmet için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Uzundemir, vatandaşların sosyalleşebileceği alanlara önem verdiklerini ifade etti. İlçeye yeni Kültür Park kazandıracaklarının bilgisini veren Başkan Uzundemir; "Halil İbrahim Tolga Caddesine çıkan 20 metrelik yeni bir yol açtık. Orada yeşil alanımız var. Proje çalışması bitti. Kısa sürede yapımına başlayacağız. Ayrıca Suat Park'ta da yenileme çalışması yapacağız. Orayı betondan, parke taşından kurtarmak istiyorum. Çim, yürüyüş yolları, çocuk parkı olan bir alan düşünüyorum. Ayrıca Korkut Park'ta çalışmamız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Belediyecilikte projeler önemli"

Belediyede liyakata çok önem verdiklerinin altını çizen Başkan Uzundemir, 2021'in 11'inci ayında iller bankasına olan borçları bitireceğini açıkladı.

Belediyecilikte projenin çok önemli olduğuna değinen Başkan Uzundemir, şunları söyledi; "Ortaca Belediyesini, 2022 sonlarına doğruda artık yol, çocuk parkları, oyun sahaları, yeşil alanlar için Ankara'ya gitmesi gerekmeyen bir belediye haline getireceğiz. Ekonomik olarak güçleneceğiz. Hayal ettiğimizden daha iyi gittiğimizi düşünüyorum. Göreve geldiğimizden bu yana birçok sorun atlattık. En sonra dünyada koronavirüs salgını oldu. Bunlar hep negatif etkiledi. Bizden sonra kim belediye başkanı olursa kesinlikle daha rahat çalışacaktık. Yeni belediye binası içinde şuan bir proje hazırlatıyoruz. Belediye içinde yaptığımız yenileme çalışmalarıyla bile çığır atlattığımızı düşünüyorum." - MUĞLA

Ortaca'nın çehresi değişiyor
Ortaca'nın çehresi değişiyor
Ortaca'nın çehresi değişiyor
Ortaca'nın çehresi değişiyor
Ortaca'nın çehresi değişiyor
Ortaca'nın çehresi değişiyor

Millet Bahçeleri, Dalyan, Ortaca, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ortaca'nın çehresi değişiyor - Son Dakika

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