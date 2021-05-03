Ortaca polisinden eğitime destek - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, köy okullarında kütüphane açılması için başlatılan projeye destek oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir personel, Kars'ta şark görevini yaptığı sırada tanıştığı öğretmenlerden "Meslek Liseliler Aileler ile Buluşuyor Projesi" kapsamında köylerdeki İlköğretim okullarına kütüphane açma projesi olduğunu öğrendi. İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima'nın katkısı ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri "Kitaplar Hepimizindir" sloganıyla çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin evlerinde çocuklarının daha önceden okuduğu kitaplar da olmak üzere, toplanan 278 kitap, 10 satranç takımı, 8 Mangala, 2 jenga oyunu Kars'taki çocuklara ulaştırılmak üzere gönderildi. Ayrıca temsili olarak Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde göndere çekilen 1 adet Türk bayrağı da Kars'ın bir İlkokulunda göndere çekilmek üzere kitaplarla birlikte armağan edildi. - MUĞLA