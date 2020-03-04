"Ortaca Slow Food Festivali"ne doğru

Muğla'da, Ortaca Belediyesi, "Tarladan sofraya, gocamandan toruna" sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Ortaca Slow Food Festivali'nin tanıtım çalışmalarına başladı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yaptığı açıklamada, festivalin, kültürel değerlerin yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli olacağını belirtti.

Festivalin, bölgenin tanıtımına da katkı sağlayacağını dile getiren Uzundemir, geleneksel hale getirmeyi planladıkları etkinliğin 2 gün süreceğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Ortaca Kaymakamlığı ile ilçedeki kurum ve kuruluşlar tarafından da desteklenen festival, 18-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Festivalde, yöresel yemek yarışması, mutfak ürünleri sergisi, söyleşi ve konserler düzenlenecek.