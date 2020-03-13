Ortaca Ülkü Ocakları Şehitler anısına fidan dikti - Son Dakika

Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı şehitler anısına fidan dikti.



Orman Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla "Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı" oluşturan Ortaca Ülkü Ocakları, şehitlerin anısına 100 adet fidan dikti.



Ortaca Ülkü Ocağı Başkanı Serhat Acar, "Şehadete ermiş bütün şehitlerimiz anısına fidan dikerek şehitlerimizi yad ettik. Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı ismini vererek Milliyetçi Ülkücü hareketin son Başbuğ'unun da ismini yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğimiz, kanlarını bu kutlu topraklara feda etmiş aziz şehitlerimizin bize en büyük emanetlerinden biri bu cennet vatandır. Bu cennet vatan aziz şehitlerimizden bize bir emanet iken gelecek nesillerimiz için de bir mirastır. Bu mirası aziz şehitlerimizi yad ederek koruyacağız" dedi. - MUĞLA