Son Dakika Haberleri: Ortaca, Uluslararası Fuarda Tanıtılacak

Ortaca, Uluslararası Fuarda Tanıtılacak

9 dakika önce

Ortaca Belediyesi, 31 Ocak-3 Şubat 2019'da bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na (EMİTT) katılacak.

Ortaca, Uluslararası Fuarda Tanıtılacak, System.String[]
Ortaca Belediyesi, 31 Ocak-3 Şubat 2019'da bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na (EMİTT) katılacak.

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan EMİTT, İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Fuar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda ve KOSGEB'in desteğini alan Türkiye Otelciler Federasyonu ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin iş ortaklığında düzenlenecek.

60 bin metrekarelik alanda 85 ülke ile yüzlerce turizm bölgesinden yaklaşık 5 bin kurum ve kuruluşun yer alacağı fuar, Türkiye'nin turistik değerlerinin tanıtılması, turizminin çeşitlendirilmesi ve pazarın hareketlendirilmesinde büyük rol oynuyor.

Ortaca Belediyesi, turizm dünyasının buluşacağı fuarda Dalaman Belediyesi ile birlikte Mersin, Adana, Antalya ve İzmir stantlarının yanında yer alacak.

"Turistik değerlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz"

Ortaca ve bölgenin kapsamlı tanıtımının yapılacağı, fuar ile ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hasan Karaçelik; "EMİTT Fuarı ülkemizdeki en büyük fuarlardan birisi. Yurdumuzun her köşesinden gelen, turistik değerleri olan illerin, ilçelerin ve beldelerin kendi değerlerini anlattıkları bir turizm fuarı. Seyahat eden ve seyahat etmeyi amaçlayan, değişik yerler görmeyi isteyen insanlarımızı yöremize çekmek adına, bu fuarlarda çok ciddi tanıtım faaliyeti yürüttüğümüze inanıyorum. Tarımda ürettiklerimizi turizm değerlerimizle birlikte tanıtmayı amaçlıyoruz. Tanıtım adına gerekli faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

EMİTT'te, ilk iki gün turizm profesyonelleri, üçüncü ve dördüncü gün ise tatil tüketicileri ağırlanacak. Tatil tüketicileri fuarda seçtikleri destinasyonları inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarına, erken rezervasyon yapabilecek. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

Ortaca Belediyesi, Ortaca, Güncel
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