Son Dakika Haberleri: Ortaca'ya yarı olimpik kapalı yüzme havuzu
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Ortaca'ya yarı olimpik kapalı yüzme havuzu

55 dakika önce

17 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Okluk konutlarındaki görüşmelerde söz verilen İztuzu Plajı'nın ardından yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projesi de onaylandı.

Ortaca'ya yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, System.String[]

17 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Okluk konutlarındaki görüşmelerde söz verilen İztuzu Plajı'nın ardından yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projesi de onaylandı. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Marmaris Cumhurbaşkanlığı Okluk Konuk Evi'nde Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakının kazandığı 7 ilçenin belediye başkanlarıyla birlikte bir araya gelmiş ve olimpik kapalı yüzme havuzu talebinde bulunmuştu.


Bu görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ortaca'da yapılaması gereken projeler hakkında bilgi verdiklerini belirten Başkan Uzundemir, "İztuzu Plajı için seçim çalışmalarındaki verilen sözleri dile getirmiş ve bu görüşmeler neticesinde İztuzu Plajı'nın karadan gidilen bölümünün işletmesi Ortaca Belediyesine verilmişti. Cumhurbaşkanlığı Okluk Koyundaki görüşmelerde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla da görüştük. İlçeye yapılması gerekli olan projeler hakkında bilgi verdik. Yapılan görüşmeler neticesinde Genlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ilçeye gelerek gerekli incelemeleri yaptı. İlçede yapılacak kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun onayını vererek, ödeneğini Muğla İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne aktardı" dedi.


Projelerin devam edeceğini belirten Başkan Uzundemir; "Bizler Ortaca'mıza en iyi hizmeti verebileceğimize inandığımız için aday olduk ve vatandaşlarımızın takdiri ile seçildik. Bu kutsal görevi layığı ile yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Seçimlerden sonra İztuzu Plajı'nın söz verildiği gibi bizlere verilmesi için bir çok kez Ankara'ya gittik görüşmelerimizi yaptık ve İztuzu Plajı'nın işletmesini belediyemize kazandırdık, daha sonra Spor Toto Teşkilatı ile görüşmelerimiz neticesinde ilçemize 2 ayrı halı saha projesinin imzalarını attık, şimdi ise görüşmelerimizde Gençlik ve Spor Bakanımıza sunduğumuz projelerden olan kapalı yarı olimpik yüzme havuzu projesi onaylandı" diyerek böylesine bir hizmeti ilçeye kazandıracak olmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.


Ortaca'nın yaşam kalitesini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Uzundemir; "Allah ömür verdikçe de yapmaya devam edeceğiz. İlçemize daha fazla hizmet getirmek için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor inşallah ilçemize hak ettiği hizmeti sonuna kadar yapacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Alim Uzundemir, Ortaca, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
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