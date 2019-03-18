Son Dakika Haberleri: Ortada Bir Define Var, Bölüşürken Kavga Çıkmış"

Ortada Bir Define Var, Bölüşürken Kavga Çıkmış"

35 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin, "Ortada bir define var, bunu bölüşürken kavga çıkmış, benim anladığım bu." dedi.

Ortada Bir Define Var, Bölüşürken Kavga Çıkmış
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin, "Ortada bir define var, bunu bölüşürken kavga çıkmış, benim anladığım bu." dedi.

Çukurambar'daki bir otelde Türk Hukuk Enstitüsü Derneği üyeleriyle bir araya gelen Özhaseki, konuşmasına Çanakkale şehitlerini anarak başladı.

Özhaseki, Çanakkale'de 104 yıl önce olduğu gibi Haçlı seferleri ve onlara karşı mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Yerel seçimlere sayılı günler kaldığını ve seçim çalışmalarına projelerini anlatarak devam ettiğini ifade eden Özhaseki, Yavaş'ın ise "sahte senet" iddialarına konu olduğunu belirtti.

Özhaseki, "Ortada bir define var, bunu bölüşürken kavga çıkmış, benim anladığım bu." diye konuştu.

Definecilikle uğraşanların bunu bulmaları halinde mutlaka kavga ettiklerini kaydeden Özhaseki, doğru, makul ve helal işlerde bunların yaşanmayacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:21 Kaynak: AA

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