'Ortada ihmal edilmiş bir çocuk varsa iki ebeveyn de sorumludur' - Son Dakika

'Ortada ihmal edilmiş bir çocuk varsa iki ebeveyn de sorumludur'

15.11.2020 07:36
'Ortada ihmal edilmiş bir çocuk varsa iki ebeveyn de sorumludur', System.String[]

Annelik üzerine yazılmış onlarcası var ama baba olmaya hazırlananlar için yazılmış rehber kitapların sayısı hala çok az. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Gençer Seçkin ve psikiyatr Prof. Dr. Gökhan Oral bu açığı kapatmaya yardımcı olacak bir kitap hazırladı.

Annelik üzerine yazılmış onlarcası var ama baba olmaya hazırlananlar için yazılmış rehber kitapların sayısı hala çok az.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Gençer Seçkin ve psikiyatr Prof. Dr. Gökhan Oral bu açığı kapatmaya yardımcı olacak bir kitap hazırladı.

Kitabın ismi 'Bana Hazır mısın Baba?'. Nasıl anlaşılır bir erkeğin baba olmaya hazır olup olmadığı?

Prof. Dr. Gökhan Oral: Ancak baba olunca anlaşılır. İnsanın çocuk sevmesi başka şey, kendi çocuğunun babası olması başka şeydir.

'Paşa oğlum'la başlıyor

O zaman bu şans işi mi? Erkek baba oluyor, hazır olup olmadığı ortaya çıkıyor...

Prof. Dr. Gökhan Oral: Baba olmadan önce ruhsal olarak olgunlaşıp olgunlaşmadığına bakmalı. Olgunlaşmayan ve babasıyla çatışmalarını tamamlayamamış bir erkek, çocuklarıyla sorunlu bir ilişki yaşar. Ama bir erkek, çocuğu doğduğu anda da baba olmaz. Bu bir süreçtir. Seneler içinde öğrenilir.

Kitapta 'yeterince iyi babalık' diye bir kavramdan söz ediyorsunuz. Nedir bu?

Dr. Şirin Seçkin: İyi babaların ortak özellikleri; varlıklarını hissettirmeleri, annesel taraflarını reddetmemeleri, sadece dışarıda değil, içeride de çocuğuyla iyi vakit geçirebilmeleri ve fazla nutuk atmamalarıdır. Ayrıca sorumluluklarını bilmesi, sevgi ve şefkat dolu olması, yeri geldiğinde sınır koyabilmesi ve çocuğu için iyi bir model olması gereklidir.

Babaların ebeveynlik görevlerinden kaçınması pek çok toplumda tolere ediliyor.

Prof. Dr. Gökhan Oral: Bir baba büyüdüğü evdeki yetiştirilme modelini devam ettirme eğilimindedir. İlk 7 yaşta çocuğa hiçbir iş yaptırılmazsa, "Aman paşa oğlum, sen bırak ben yaparım" denirse bu çocuk evlendiğinde de 'paşa konumunu' sürdürmek ister. Maalesef en gelişmiş ülkelerde de böyle. Toplum ciddi bir kadın-erkek ayrımı yapıyor.

İzmir'de depremzede Ayda'nın babasını çorap giydirmedi diye eleştirdiler. Bu aslında annelerin çok karşılaştığı bir şey...

Prof. Dr. Gökhan Oral: Çocuğun babasıyla ne yaşadığını o evde yaşayanlar bilebilir. Daha genel konuşacak olursak; bir çocuğun tırnaklarının kesilmiş, saçlarının taranmış olması çocuğun çok iyi bakıldığını göstermez. Soğuk, sürekli eleştiren, kolay beğenmeyen, çocuktan yüksek beklentileri olan ebeveynler çocuklarının üstüne başına çok özen gösterseler de böyle çocuklar duygusal istismara uğrar.

İyi bakılmayışın faturası neden hep annelere kesilir?

Prof. Dr. Gökhan Oral: İhmalkarlık ve suiistimal cinsiyet gözetmez. İhmal edilmiş bir çocuk varsa iki ebeveyn de sorumludur. Biri yapmışsa diğeri göz yummuştur. Aslında babaların büyük kısmı bakım vermekten zevk alır. Kültürel şartlar nedeniyle uzak dururlar.

Baba sabırla dinlemeli

Çocuğuyla daha yakın ilişki kurmak isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyen babalara ne tavsiye edersiniz?

Prof. Dr. Gökhan Oral: Çocuğun her yaşta babaya ihtiyacı vardır. Telefonla görüşmek veya mail'leşmek bile çok önemlidir. Çocuk başlarda yanıt vermese bile baba ısrarla iletişimde kalırsa ilişki zamanla gelişir. Baba sabırla dinlemeli, çocuğun içini dökmesine izin vermeli. Her gün 10 dakikayla başlayabilir. Sonra birlikte planlar yapabilir; "Cumartesi baba-kız yemeği yapacağız" gibi… Birlikteyken başka konu düşünmemek ve dikkati çocuğa yönlendirmek de önemli.

'Ortada ihmal edilmiş bir çocuk varsa iki ebeveyn de sorumludur'

Gökhan Oral, Kitap, Çocuk, Baba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Ortada ihmal edilmiş bir çocuk varsa iki ebeveyn de sorumludur' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayın yaparken zincirleme kazaya karışan sürücü, korkunç anları saniye saniye görüntüledi İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Yunanistan'dan skandal tepki Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi         
01:12
ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin         
23:19
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu         
22:55
İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
22:09
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim         
20:00
Selin Barlas, spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü duyurdu Selin Barlas, spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü duyurdu         
17:59
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 07:45:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Ortada ihmal edilmiş bir çocuk varsa iki ebeveyn de sorumludur' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei