Ortadağu'nun en büyük hububat ticaret merkezi sessizliğe büründü - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve Ortadoğu'nun en büyük hububat merkezi olan Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi korona virüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü.



Korona virüs salgını nedeniyle alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de sessizlik hakim. 213 bin metrekare üzerine kurulan Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi de sessizliğe büründü. 542 iş yerinin bulunduğu merkezde çalışan esnaf korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalınca merkez boşaldı. - MARDİN