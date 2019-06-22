Ortadan ikiye ayrılan otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu
42 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpıp ortadan 2'ye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:37 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde elektrik direğine çarpıp ortadan 2'ye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa - Ankara
karayolu Hikmet Şahin Köprülü
Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Mesut Kocacepel (35) idaresindeki 16 Y 6746 plakalı şahin otomobil, Bursa'dan Ankara istikametine giderken aşırı hız sebebiyle kontrolden çıktı. Hikmet Şahin Köprülü Kavşağına gelmeden orta refüjdeki elektrik direğine çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin yarısı Ankara gidiş istikametinde kalırken, diğer yarısı geliş istikametine uçtu. Araç
içerisinden fırlayan sürücü Kocacepel ile yanında yolcu olarak bulunan İsmail Aydın
(51) olay yerinde can verdi. Polis
ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından cenazeler morga kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
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