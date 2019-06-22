Son Dakika Haberleri: Ortadan ikiye ayrılan otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu
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Ortadan ikiye ayrılan otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu

34 dakika önce

Ortadan ikiye ayrılan otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belli olduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpıp ortadan 2 ye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Ortadan ikiye ayrılan otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpıp ortadan 2 ye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa - Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Mesut Kocacepel idaresindeki 16 Y 6746 plakalı şahin otomobil, Bursa'dan Ankara istikametine giderken aşırı hız sebebiyle kontrolden çıktı. Hikmet Şahin Köprülü Kavşağına gelmeden orta refüjdeki elektrik direğine çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin yarısı Ankara gidiş istikametinde kalırken,değer yarısı geliş istikametine uçtu. Araç içerisinden fırlayan sürücü Kocacepel ile yanında yolcu olarak bulunan İsmail Aydınolay yerinde can verdi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından cenazeler morga kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Ortadan ikiye ayrılan otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
Hikmet Şahin, Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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