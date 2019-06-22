Ortadan ikiye bölündü, 2 kişi öldü
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesin'de elektrik direğine çarpıp ortadan 2 ye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:25 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesin'de elektrik direğine çarpıp ortadan 2 ye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa - Ankara
karayolu Hikmet Şahin Köprülü
Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 Y 6746 plakalı şahin otomobil, Bursa'dan Ankara istikametine giderken aşırı hız sebebiyle kontrolden çıktı. Hikmet Şahin Köprülü Kavşağına gelmeden orta refüjdeki elektrik direğine çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin yarısı Ankara gidiş istikametinde kalırken,değer yarısı geliş istikametine uçtu. Araç
içerisinden fırlayan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından kimliği henüz belirlenemeyen iki kişininde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis
ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
(İHA)
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