Ortadan kaybolan baba adayından sevindirici haber geldi - Son Dakika
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Ortadan kaybolan baba adayından sevindirici haber geldi

18.05.2022 10:55
Ortadan kaybolan baba adayından sevindirici haber geldi

Eskişehir'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve hayatından endişe edilen İbrahim Keskin'e ulaşıldığı ve sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve hayatından endişe edilen İbrahim Keskin'e ulaşıldığı ve sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Şirintepe Mahallesi'ndeki evinden 2 gün önce ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Keskin'in hayatından endişe eden ailesi, durumu emniyet güçlerine bildirerek yardım istemişti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalar neticesinde İbrahim Keskin'den sevindirici haber geldi. Eşi 36 haftalık hamile olan İbrahim Keskin'in ailesine haber vermeden şehir dışına çıktığı öğrenildi.

Ekiplerin irtibat sağladığı İbrahim Keskin'in, Eskişehir'e geldiği ve sağlığının iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

İbrahim Keskin, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ortadan kaybolan baba adayından sevindirici haber geldi - Son Dakika


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