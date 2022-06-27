Ortadan kaybolan bindallı bulundu - Son Dakika
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Ortadan kaybolan bindallı bulundu

27.06.2022 14:07
Ortadan kaybolan bindallı bulundu

Eskişehir'de günler önce çalındığı iddia edilen bindallı, alan kişi tarafından yanlış anlaşılma gerekçesiyle mağaza sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de günler önce çalındığı iddia edilen bindallı, alan kişi tarafından yanlış anlaşılma gerekçesiyle mağaza sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki gelin eşyaları satan bir mağazada bindallı kaybolmuştu. Mağaza sahibi güvenlik kameralarını izlediğinde bir kadının bindallıyı aldığını görmüştü. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber sonrasında bindallıyı alan şahıs, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek ürünü, mağaza sahibine teslim etti. Mağaza sahibi, ürünün sorunsuz şekilde geri getirildiğini dile getirerek şu açıklamayı yaptı;

"Haberlerin yayılmasıyla şahıs bindallıyı geri getirdi. Aramızda geçen konuşmada olayın yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı. Kurumaya bıraktığımız bindallı arkada bulunan çöp kovasının içerisine düşmüş ve kadın da çöpe atıldığı düşüncesiyle almış. Kadının daha sonrasında alışveriş yapması rahat tavırlarından değil olayın yaşanma biçiminden dolayıymış. Bindallı tarafımıza sorunsuz şekilde ulaştı ve yanlış anlaşılma olduğu için aramızda uzlaşılarak olay kapattık." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, alışveriş, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ortadan kaybolan bindallı bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ortadan kaybolan bindallı bulundu - Son Dakika
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