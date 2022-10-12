Ortadan kaybolan geyiğe 'Geri dön' çağrısı - Son Dakika
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Ortadan kaybolan geyiğe 'Geri dön' çağrısı

12.10.2022 17:48

Ortadan kaybolan geyiğe 'Geri dön' çağrısı Bir hafta önce geyikle muhabbet ederken 'Git, yarın sabah yine gel' diye seslenen restoran şefi Orhan Kalkan bir haftadır her yerde aranan geyik Mete'ye seslendi: "Ben sana 100 kilometre uzağa mı git dedim Mete?

Ortadan kaybolan geyiğe 'Geri dön' çağrısı

Bir hafta önce geyikle muhabbet ederken 'Git, yarın sabah yine gel' diye seslenen restoran şefi Orhan Kalkan bir haftadır her yerde aranan geyik Mete'ye seslendi:

"Ben sana 100 kilometre uzağa mı git dedim Mete? Şuraya git dedim hemen. Şu ormana git sonra gel dedim, restoranda insanlar var dedim"

"Ne olursun geri dön Mete. Bak bir daha sana böyle davranmayacağım, sana kızmayacağım. Müşteriler de olsa seni kovalamayacağım Mete. Ne olur geri dön Mete. Seni bekliyorum"

MANİSA - Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkına salınan 14 geyikten biri olan ve 'Oğlum bak git' videosunda bir hafta önce geyikle muhabbet ederken 'Git, yarın sabah yine gel' diye seslenen restoran şefi Orhan Kalkan bir haftadır her yerde aranan geyik Mete'ye seslendi: "Mete ben sana restorandan uzaklaş dedim, sen ne yaptın ya. 7 gündür ortada yoksun. Perişan olduk. Bak bir daha sana böyle davranmayacağım, sana kızmayacağım. Müşteriler de olsa seni kovalamayacağım Mete. Ne olur geri dön Mete. Seni bekliyorum."

Manisa Spil Dağı Milli Parkına Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından salınan 14 kızıl geyikten en ünlüsü olan geyik Mete her yerde aranıyor. 'Oğlum bak git' ismiyle sosyal medyada izlenme rekorları kıran videonun ardından ünlenen geyik, videodaki restoran şefinin, "Bak burası restoran sen buraya giremezsin. Ben sana sabah akşam yemek veriyorum zaten. Biraz geri dur bekle." demesinin ardından ormana doğru yol alarak gözden kayboldu.

Özel ekip tarafından aranıyor

Bir haftadır önce Şehzadeler ilçesinin Karaoğlanlı Mahallesinde, ardından Turgutlu ve Salihli sınırlarında görülen kızıl geyik için Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyesi tarafından özel bir ekip kuruldu. 4 gündür hava kararana kadar her yerde aranan geyik bulunduğunda yeniden Spil Dağı Milli Parkına bırakılacak. Sosyal medyada izlenme ve rekorları kıran videodaki restoran şefi Orhan Kalkan da geyik Mete'ye yine esprili bir dille seslenerek, 'Geri dön' çağrısında bulundu.

"Seni çok özledik ne olur gel Mete"

Spil Dağı Milli Parkı restoranı şefi olan Orhan Kalkan, "Mete sen nereye gittin oğlum ya? Ben sana restorandan uzaklaş dedim, sen ne yaptın ya. 7 gündür ortada yoksun. Sen bana kızdın mı, kaçtın gittin. 4 gündür ekipler senin peşinde. Perişan olduk, takipçilerin perişan oldu biz perişan olduk. Nerelere gittin sen? 100 kilometre uzağa gittin. Ben sana 100 kilometre uzağa mı git dedim Mete? Şuraya git dedim hemen. Şu ormana git sonra gel dedim, restoranda insanlar var dedim. Sen bana gönül mü koydun, sen bana kırıldın mı Mete? Bak çok üzülüyorum senin için. Ağladım, ağlayacak durumdayım bak gözünü seveyim geri dön Mete. Ekipler peşinde, seni bulamıyorlar şuanda. Canla başla çalışıyorlar onlardan kaçıyorsun. Onlardan kaçma. Onlar senin iyiliğini düşünüyorlar Mete gözünü seveyim. Ne olursun geri dön Mete. Bak bir daha sana böyle davranmayacağım, sana kızmayacağım. Müşteriler de olsa seni kovalamayacağım Mete. Ne olur geri dön Mete. Seni bekliyorum. Bak Pablo da seni bekliyor. Hepimiz seni çok özledik. Ne olur geri dön Mete. Bu kadar kalbinin kırılacağını bilmiyordum Mete. Seni çok özledik ne olur gel Mete." diyerek Spil Dağı Milli Parkından uzaklaşan kızıl geyiğe mesaj gönderdi.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Orhan Kalkan, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortadan kaybolan geyiğe 'Geri dön' çağrısı - Son Dakika

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