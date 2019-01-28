Ortadoğu Akademisi 2019 Kış Okulu Programı" Başladı

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ve Ortadoğu Vakfı iş birliğinde düzenlenen "40. Yılında İran Devrimi ve Ortadoğu'ya Etkisi" başlıklı "Ortadoğu Akademisi 2019 Kış Okulu Programı" Ankara'da başladı.

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ve Ortadoğu Vakfı iş birliğinde düzenlenen "40. Yılında İran Devrimi ve Ortadoğu'ya Etkisi" başlıklı "Ortadoğu Akademisi 2019 Kış Okulu Programı" Ankara'da başladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde (ÇASGEM) düzenlenen Kış Okulu Programı'nın açılışında konuşan İRAM Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, İran'ı her yönüyle incelediklerini ve elde ettikleri birikimi İran ile ilgilenen kesimlere ulaştırmak istediklerini söyledi.



Uygur, İran'ın komşu ülke olmasına rağmen çok fazla tanınmadığına ve İran ile ilgili yüzeysel analizler oluşturulduğuna dikkati çekerek, kış okulu programıyla bu eksikliği gidermeyi hedeflediklerini dile getirdi.



İran Devrimi hakkında da konuşan Uygur, "İran Devrimi bölgede bir milattı. Devrim dönemi itibarıyla yerel bir olay zannediliyordu ancak bugün bölgede devrimin etkisini görüyoruz. Her devrim gibi bu da evrensel mesajları olan bir devrimdi." dedi.



İran'ın reflekslerinin devrim ve İran-Irak savaşından sonra Şiileştiğini anlatan Uygur, İran'ın savaş sonrasında Sünni Arap dünyasından koptuğunu ifade etti.



Uygur, İran'ın üzerindeki tehditlerin kalktığı zaman kısmi normalleşme sürecine girdiğini, bunun İran'ın eski cumhurbaşkanları Ali Ekber Haşimi Rafsancani (1989-1997) ve Seyyid Muhammed Hatemi (1997-2005) döneminde yaşandığını hatırlattı.



Kış Okulu Programı kapsamında 4 gün boyunca yerli ve yabancı 35 katılımcıya, "İran'ın Devrim Sonrası İç Siyaset Serüveni", "Devrim Sonrası İran'ın Ortadoğu'ya Yönelik İzlediği Dış Politika", "İran'ın Ortadoğu Bölgesine Yönelik Devrim İhracı Politikası", "İran'ın Azınlıklar Politikası ve İran Ekonomi Politiği" konularında eğitim verilecek.

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