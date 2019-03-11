Son Dakika Haberleri: Ortadoğu’da dijital dönüşümü anlatan Türk kadını

Ortadoğu’da dijital dönüşümü anlatan Türk kadını

1 saat önce

Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlara yönelik dijital dönüşüm eğitim programını planlayıp yöneten ilk kadın olan Türk genç girişimcisi Melda Akın, Ortadoğu'da dijital dönüşüm konusunda önemli projelere imza atarak Türk kadınını başarıyla temsil ediyor.

Ortadoğu’da dijital dönüşümü anlatan Türk kadını, System.String[]
Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlara yönelik dijital dönüşüm eğitim programını planlayıp yöneten ilk kadın olan Türk genç girişimcisi Melda Akın, Ortadoğu'da dijital dönüşüm konusunda önemli projelere imza atarak Türk kadınını başarıyla temsil ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:00 

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Ekonomi
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