Ortadoğu’da dijital dönüşümü anlatan Türk kadını
1 saat önce
Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlara yönelik dijital dönüşüm eğitim programını planlayıp yöneten ilk kadın olan Türk genç girişimcisi Melda Akın, Ortadoğu'da dijital dönüşüm konusunda önemli projelere imza atarak Türk kadınını başarıyla temsil ediyor.
Suudi Arabistan
'da ilk kez kadınlara yönelik dijital dönüşüm eğitim programını planlayıp yöneten ilk kadın olan Türk genç girişimcisi Melda Akın, Ortadoğu'da dijital dönüşüm konusunda önemli projelere imza atarak Türk kadınını başarıyla temsil ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:00
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