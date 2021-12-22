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Ortadoğu'da görevli Amerikalı diplomat pasaportunu Suriyeliye sattı, polise yakalandı - Son Dakika

Ortadoğu'da görevli Amerikalı diplomat pasaportunu Suriyeliye sattı, polise yakalandı

22.12.2021 17:07

Ortadoğu'da görevli Amerikalı diplomat pasaportunu Suriyeliye sattı, polise yakalandı ABD pasaport ile Almanya'ya kaçmaya kalkışan Suriye uyruklu şahıs ile bu kişiye pasaportu para karşılığı sattığı iddia edilen ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda "diplomat" olarak görev yapan şahıs...

Ortadoğu'da görevli Amerikalı diplomat pasaportunu Suriyeliye sattı, polise yakalandı

ABD pasaport ile Almanya'ya kaçmaya kalkışan Suriye uyruklu şahıs ile bu kişiye pasaportu para karşılığı sattığı iddia edilen ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda "diplomat" olarak görev yapan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı

İSTANBUL - Amerikan pasaportu ile yurt dışına kaçmaya kalkışan Suriye uyruklu bir kişi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Ona pasaportu para karşılığı sattığı iddia edilen Ortadoğu'da görevli Amerikalı bir diplomat ile kaçak Suriyeli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 11 Kasım'da Türkiye'de 'mülteci' gibi görünen Suriye'nin Kamışlı nüfusuna kayıtlı R.S. adlı bir kişi, Almanya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. İddiaya göre, o tarihte R.S. akşam saat 17.00 sıralarında pasaport kontrolüne girdi. Suriyeli R.S.'nin polise gösterdiği pasaportun kendine ait olmadığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin, Ortadoğu'da görevli Amerikalı bir diplomatın pasaportuyla Almanya'ya geçmeye çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kontrolde gösterilen pasaport üzerinde yapılan incelemelerde, Suriyeli R.S.'nin kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda "diplomat" olarak görev yapan D.J.K.'ye ait olduğu tespit edildi.

Pasaportu Amerikalı diplomat satmış

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren polis, alandaki kamera görüntüleri incelemesinde Amerikalı diplomat D.J.K. ile Suriyeli R.S.'nin havalimanı içerisinde buluştuğu, burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriyeli R.S. isimli şahsın Amerikalı diplomat D.J.K.'den pasaportu aldığı anlaşıldı. Suriye uyruklu R.S. ve ABD'li D.J.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında ise Amerikan vatandaşı D.J.K.'nin, isimli Suriye uyruklu R.S.'sen zarf içerisinde 10 bin dolar ve yine kendi adına ait diplomatik pasaport çıktı.

ABD'li konsolosluk görevlisi tutuklandı

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan sahte pasaport kullanarak ülkeden çıkış yapmaya çalışan Suriye uyruklu R.S. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Amerikan vatandaşı olan D.J.K. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ortadoğu'da görevli Amerikalı diplomat pasaportunu Suriyeliye sattı, polise yakalandı
Ortadoğu'da görevli Amerikalı diplomat pasaportunu Suriyeliye sattı, polise yakalandı
Ortadoğu'da görevli Amerikalı diplomat pasaportunu Suriyeliye sattı, polise yakalandı
Ortadoğu'da görevli Amerikalı diplomat pasaportunu Suriyeliye sattı, polise yakalandı

Orta Doğu, Pasaport, İstanbul, Diplomat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ortadoğu'da görevli Amerikalı diplomat pasaportunu Suriyeliye sattı, polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortadoğu'da görevli Amerikalı diplomat pasaportunu Suriyeliye sattı, polise yakalandı - Son Dakika
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