Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor - Son Dakika

KAHİRE, 4 Nisan (Xinhua) — Baklava, künefe tatlısı ve tuzlu karamelli muhallebi, Ramazan'ın en sevilen geleneksel tatlıları arasında yer alıyor. Elbette hurma da sofralardan asla eksik olmuyor. Mısır'da, Lübnan'da, Irak'ta, Filistin'de, Ürdün'de ve Yemen'de pastaneler ve şekercilerin hazırladığı tatlıların enfes kokusu sokakları dolduruyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir şekerci dükkanında Ramazan tatlıları satılıyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir erkek tatlı hazırlıyor, 2 Nisan 2022. Lübnanlı Müslümanlar Ramazan boyunca iftar ve sahur için yemekler hazırlıyor. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir çalışan, geleneksel tatlıları sergiliyor, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir tatlı dükkanında sergilenen geleneksel tatlılar, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Filistinli bir işçi, Gazze'deki bir fabrikada Ramazan için hazırlanan hurmaları ayırıp paketliyor, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hurma satan bir kişi Ramazan için hazırlık yapıyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)