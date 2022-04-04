Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor - Son Dakika
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Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor

04.04.2022 11:35
Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor

KAHİRE, 4 Nisan (Xinhua) — Baklava, künefe tatlısı ve tuzlu karamelli muhallebi, Ramazan'ın en sevilen geleneksel tatlıları arasında yer alıyor. Elbette hurma da sofralardan asla eksik olmuyor. Mısır'da, Lübnan'da, Irak'ta, Filistin'de, Ürdün'de ve Yemen'de pastaneler ve şekercilerin hazırladığı tatlıların enfes kokusu sokakları dolduruyor.

Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor

KAHİRE, 4 Nisan (Xinhua) — Baklava, künefe tatlısı ve tuzlu karamelli muhallebi, Ramazan'ın en sevilen geleneksel tatlıları arasında yer alıyor. Elbette hurma da sofralardan asla eksik olmuyor. Mısır'da, Lübnan'da, Irak'ta, Filistin'de, Ürdün'de ve Yemen'de pastaneler ve şekercilerin hazırladığı tatlıların enfes kokusu sokakları dolduruyor.

Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir şekerci dükkanında Ramazan tatlıları satılıyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir erkek tatlı hazırlıyor, 2 Nisan 2022. Lübnanlı Müslümanlar Ramazan boyunca iftar ve sahur için yemekler hazırlıyor. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir çalışan, geleneksel tatlıları sergiliyor, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor
Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir tatlı dükkanında sergilenen geleneksel tatlılar, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor
Filistinli bir işçi, Gazze'deki bir fabrikada Ramazan için hazırlanan hurmaları ayırıp paketliyor, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hurma satan bir kişi Ramazan için hazırlık yapıyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor
Yemenliler, Yemen'in başkenti Sana'da Ramazan ayı öncesinde bir süpermarkette alışveriş yapıyor, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

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Ramazan, Lübnan, Nisan, Irak, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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