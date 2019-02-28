Ortadoğu'da 'Yallah' Rüzgarı

Söz ve müziği Dubai'de yaşayan Mert Ekren ait, düzenlemesi ise Selim Çaldıran ve Mert Ekren'e imzası taşıyan 'Yallah'Ortadoğu ve Arap ülkelerinde büyük ilgi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşan ve oryantal ezgileriyle dikkat çeken 'Yallah' şarkısıyla birlikte Elif Kaya, Dubai'nin en ünlü müzik kanalı başta olmak üzere bir çok ülkeden davet aldı. İlerleyen günlerde şarkının söz yazarıMert Ekren ile Dubai'de bir araya gelecek olan Elif Kaya, Ortadoğu ülkelerinde yaşayan müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.