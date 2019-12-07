Son Dakika Haberleri: "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programı - Detaylar
Son Dakika Güncel 'Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı' programı - Detaylar - Son Dakika

"Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programı - Detaylar

6 saat önce

Programın düzenlendiği salon ve katılımcılar AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve...

Programın düzenlendiği salon ve katılımcılar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelmesi

İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programın katıldı.

Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı programı - Detaylar

Barış Pınarı Harekatı, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:39 Kaynak: AA
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