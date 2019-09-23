Son Dakika Haberleri: Ortadoğu'daki belirsizliğin sürmesiyle petrol fiyatları karışık
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Ortadoğu'daki belirsizliğin sürmesiyle petrol fiyatları karışık

56 dakika önce

Saudi Aramco'nun petrol tesislerine yapılan drone saldırısı sonrasında Suudi Arabistan petrol üretiminin normale döneceği beklentileriyle petrol fiyatları karışık.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.16 düşüşle 64.

Ortadoğu'daki belirsizliğin sürmesiyle petrol fiyatları karışık, System.String[]

Saudi Aramco'nun petrol tesislerine yapılan drone saldırısı sonrasında Suudi Arabistan petrol üretiminin normale döneceği beklentileriyle petrol fiyatları karışık.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.16 düşüşle 64.18 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.07 artışla 58.13 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Avrupa'dan gelen zayıf verilerin bölgede ekonomik yavaşlamaya işaret ettiği endişeleriyle ağırlıklı olarak yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 4.49 artışla 18.65 dolardan,

altın, yüzde 1.03 artışla 1,530.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.27 düşüşle 2.5995 dolardan,

platin, yüzde 1.78 artışla 959.4 dolardan ve

paladyum yüzde 0.30 artışla 1,629.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 281 liraya, çeyrek altın 459 liraya, Cumhuriyet altını da 1,899 liraya yükseldi.

Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:05 Kaynak: DHA
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