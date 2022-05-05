Ortadoğu'nun Dört Bir Yanında Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı Neşeyle Kutladı - Son Dakika

KAHİRE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Ortadoğu'nun dört bir yanında Müslümanlar Ramazan bayramı sevincini doyasıya yaşadı. Bayram boyunca insanlar birbiriyle bayramlaştı, aile toplantıları için ziyafetler hazırlandı ve çocuklar oyun alanlarında saatlerce oynadı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ramazan Bayramı'nda bir parkta oynayan çocuklar, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Suriye'nin başkenti Şam'da Ramazan Bayramı'nda bir lunaparkta atlıkarıncaya binen çocuklar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Kuveyt'in Havalli vilayetinde Ramazan Bayramı'nda bir plajda eğlenen insanlar, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Katar'ın başkenti Doha'da Ramazan Bayramı'nı kutlamak için havai fişekler atılıyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Nikku/Xinhua)