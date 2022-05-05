Ortadoğu'nun Dört Bir Yanında Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı Neşeyle Kutladı - Son Dakika
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Ortadoğu'nun Dört Bir Yanında Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı Neşeyle Kutladı

05.05.2022 12:14
Ortadoğu'nun Dört Bir Yanında Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı Neşeyle Kutladı

KAHİRE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Ortadoğu'nun dört bir yanında Müslümanlar Ramazan bayramı sevincini doyasıya yaşadı.

KAHİRE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Ortadoğu'nun dört bir yanında Müslümanlar Ramazan bayramı sevincini doyasıya yaşadı. Bayram boyunca insanlar birbiriyle bayramlaştı, aile toplantıları için ziyafetler hazırlandı ve çocuklar oyun alanlarında saatlerce oynadı.

Ortadoğu'nun Dört Bir Yanında Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı Neşeyle Kutladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ramazan Bayramı'nda bir parkta oynayan çocuklar, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Ortadoğu'nun Dört Bir Yanında Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı Neşeyle Kutladı

Suriye'nin başkenti Şam'da Ramazan Bayramı'nda bir lunaparkta atlıkarıncaya binen çocuklar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Ortadoğu'nun Dört Bir Yanında Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı Neşeyle Kutladı

Kuveyt'in Havalli vilayetinde Ramazan Bayramı'nda bir plajda eğlenen insanlar, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Ortadoğu'nun Dört Bir Yanında Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı Neşeyle Kutladı

Katar'ın başkenti Doha'da Ramazan Bayramı'nı kutlamak için havai fişekler atılıyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Nikku/Xinhua)

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Ramazan Bayramı, Orta Doğu, Beyrut, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Ortadoğu'nun Dört Bir Yanında Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı Neşeyle Kutladı - Son Dakika


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