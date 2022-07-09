Ortadoğu'nun Geleneksel Kurabiyeleri Kurban Bayramı'na Tat Katıyor - Son Dakika
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Ortadoğu'nun Geleneksel Kurabiyeleri Kurban Bayramı'na Tat Katıyor

09.07.2022 11:30
Ortadoğu'nun Geleneksel Kurabiyeleri Kurban Bayramı'na Tat Katıyor

KAHİRE, 9 Temmuz (Xinhua) -- Kurban Bayramı kutlu olsun! Kutlamanın sembolü ve neşenin ifadesi olan Ortadoğu'nun geleneksel kurabiyeleri, Kurban Bayramı'nı daha da tatlı hale getiriyor!

KAHİRE, 9 Temmuz (Xinhua) -- Kurban Bayramı kutlu olsun! Kutlamanın sembolü ve neşenin ifadesi olan Ortadoğu'nun geleneksel kurabiyeleri, Kurban Bayramı'nı daha da tatlı hale getiriyor! Dört gün süren ve İslam dünyasının en önemli bayramlarından olan Kurban Bayramı, Hicri yılın son ayı olan Zilhicce'nin 10. gününde tüm dünyada kutlanıyor.

Ortadoğu'nun Geleneksel Kurabiyeleri Kurban Bayramı'na Tat Katıyor

Yemen'in başkenti Sana'da Kurban Bayramı kutlamalarına hazırlanılırken kızlar ellerindeki geleneksel kurabiyeler gösteriyor, 8 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Ortadoğu'nun Geleneksel Kurabiyeleri Kurban Bayramı'na Tat Katıyor

Gazze'deki bir pazarda bir erkek, Kurban Bayramı öncesinde geleneksel kurabiyeler hazırlıyor, 5 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Ortadoğu'nun Geleneksel Kurabiyeleri Kurban Bayramı'na Tat Katıyor

Gazze'deki bir pazarda bir erkek, Kurban Bayramı öncesinde geleneksel kurabiyeler hazırlıyor, 5 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Kurban Bayramı, Orta Doğu, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortadoğu'nun Geleneksel Kurabiyeleri Kurban Bayramı'na Tat Katıyor - Son Dakika

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