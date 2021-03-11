Ortadoğu'nun ticaret kapısı Çukurova Havalimanı'ndan açılacak - Son Dakika

Ortadoğu'nun ticaret kapısı Çukurova Havalimanı'ndan açılacak

11.03.2021 10:19
Ortadoğu'nun ticaret kapısı Çukurova Havalimanı'ndan açılacak, System.String[]

Ortadoğu ile ticaretin arttırılmasını stratejik hedef olarak belirleyen Türkiye, Adana ve Mersin arasında yer alan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın tamamlandığında bölgenin havayolu taşımacılığında kavşak haline getirilmesini hedefliyor.

Ortadoğu ile ticaretin arttırılmasını stratejik hedef olarak belirleyen Türkiye, Adana ve Mersin arasında yer alan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın tamamlandığında bölgenin havayolu taşımacılığında kavşak haline getirilmesini hedefliyor.

Dünya ülkeleri Covid-19 salgını nedeniyle yatırımlarını durdururken, Türkiye bu süreçte yatırımlarına ağırlık vermeye devam ediyor. Yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde Favori İşletmecilik A.Ş'nin kazandığı Çukurova Bölgesel Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı sürüyor. Ekonomi çevreleri, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolarlık bir pazara ulaşabildiği bilgisini paylaşırken, bu rakamın neredeyse toplam küresel ticaretin yarısına karşılık geldiğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede Ortadoğu ve Körfez bölgesinin Türkiye'nin ticaretinde önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bu bölgede ticaret konusunda önemli bir açığı kapatacağının altı çiziliyor. Çukurova Bölgesel Havalimanı tamamlandığında Ortadoğu ve Körfez bölgesine Çukurova'dan direkt uçuş yapılacağı da belirtiliyor. Dünyanın artık Çin örneğinden de hareketle internet üzerinden elektronik ticarete yöneldiğini vurgulayan uzmanlar, Türkiye'nin de e-ticaretini ve uçakla kargo taşımacılığını geliştirmesinin büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bölgeye değer katacağını ve Çukurova'nın bereketini uçuracağını ifade eden Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yatırımın hem yapım hem de işletme aşamasında bölge halkına istihdam kapısı olacağını belirterek, havalimanının tamamlanması sonrasında bölgede hem turizm hem de ekonomik anlamda önemli gelişmelerin yaşanacağına vurgu yaptı. Kozuva, "Çukurova Bölgesel Havalimanı projemiz hem doğa hem de hayvan dostu olacak. Havalimanının içinde çok sayıda endemik bitkimiz olacak. Güvenliğimizi sağlayacak olan hayvan dostlarımızı da biz şirket olarak kendimiz eğiteceğiz. Doğa ve hayvan dostu havalimanımız açıldığında tüm misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zamanından önce yatırımımızı tamamlayıp hizmete almayı hedefliyoruz"

Projenin normal seyrine göre 30 ayda tamamlanacağını bildiren Kozuva, "Ülkemiz için her stratejik olan projede Sayın Cumhurbaşkanımız işlerin planlanandan daha önce bitirilmesini istiyor. Biz de bu talebi dikkate alarak 7/24 esasına göre çalışarak zamanından önce yatırımımızı tamamlayıp hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

Havalimanına tren hattı da bağlanacak

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bölgeyi Ortadoğu'nun ticaret merkezi haline getireceğinin altını çizen Kozuva, "Havalimanımız demiryolu ile de entegre olarak hizmet verecek. Tren yolu bağlantısı da ticaretin yolunu ziyadesiyle açmış olacak. Hem stratejik konum hem de tren yolu bağlantısı ile Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine e-ticaretini de bu havalimanından rahatlıkla yapabileceğiz" açıklamasında bulundu.

Kozuva, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a teşekkür etti. - ANKARA

Ortadoğu'nun ticaret kapısı Çukurova Havalimanı'ndan açılacak

Orta Doğu, Çukurova, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ortadoğu'nun ticaret kapısı Çukurova Havalimanı'ndan açılacak - Son Dakika Ekonomi


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