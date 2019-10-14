Son Dakika Haberleri: Ortadoğu'nun yeni yükselen yıldızı Rusya mı? Putin'in Riyad ziyareti ne anlama geliyor?
Son Dakika Dünya Ortadoğu'nun yeni yükselen yıldızı Rusya mı? Putin'in Riyad ziyareti ne anlama geliyor?

Ortadoğu'nun yeni yükselen yıldızı Rusya mı? Putin'in Riyad ziyareti ne anlama geliyor?

1 saat önce

Ortadoğu'nun yeni yükselen yıldızı Rusya mı?

Ortadoğu'nun yeni yükselen yıldızı Rusya mı? Putin'in Riyad ziyareti ne anlama geliyor?, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 yıldan daha uzun bir aradan sonra Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret, Moskova'nın Orta Doğu'daki etkinliğinin Suriye ve İran'ın da ötesine aşmaya başladığının bir göstergesi.


2015 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı desteklemek için ülkeye asker gönderen Putin, Esad'ın bir diğer destekçisi İran ile de yakın ilişkilerini son yıllarda giderek artırdı.

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Vladimir Putin, Orta Doğu, Suriye, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:12 
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