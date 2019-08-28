Son Dakika Haberleri: Ortadoğu Prestij A.Ş'nin hedefi Arap ülkeleri
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Ortadoğu Prestij A.Ş'nin hedefi Arap ülkeleri

1 saat önce

İnşaat, proje, otomotiv, tarım, gıda, tekstil ve savunma sanayi alanlarında faaliyete başlayan Ortadoğu Prestij A.Ş. şirketler grubunun hedefi Arap ülkeleri ile ticaret.Ortadoğu Prestij A.Ş.

Ortadoğu Prestij A.Ş'nin hedefi Arap ülkeleri, System.String[]
İnşaat, proje, otomotiv, tarım, gıda, tekstil ve savunma sanayi alanlarında faaliyete başlayan Ortadoğu Prestij A.Ş. şirketler grubunun hedefi Arap ülkeleri ile ticaret.

Ortadoğu Prestij A.Ş. şirketler grubundan yapılan yazılı açıklamada, şirketler grubunun genel müdürlüğünün Ankara'da olup aynı zamanda Orta Doğu'da bulunan bütün Arap ülkelerinde de faaliyet gösterilmeye başlandığı kaydedildi. Açıklamada, "Grubumuz Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı ,Cezayir, Cibuti, Irak, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Somali, Sudan, Tunus, İran, Yemen Cumhuriyetleri ile Fas Krallığı, Filistin Devleti, Katar Emirliği, Kuveyt Emirliği, Umman Sultanlığı, Suudi Arabistan Krallığı, Ürdün Haşimi Krallığı ülkelerinin başkentlerinde temsilcilik açılmış olup ülke temsilcileri belirlenmiştir. Grubumuzun Orta Doğu coğrafyasında bulunan Arap ülkelerinin tamamında işbirliği ortaklığı yaptığı çok sayıda şirketler grubu bulunmaktadır. Grubumuzun Yönetim Kurulu Başkanlığına ise iş adamı Ferudun Cevahiroğlu seçilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Orta Doğu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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