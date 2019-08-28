Ortadoğu Prestij A.Ş'nin hedefi Arap ülkeleri
1 saat önce
İnşaat, proje, otomotiv, tarım, gıda, tekstil ve savunma sanayi alanlarında faaliyete başlayan Ortadoğu Prestij A.Ş. şirketler grubunun hedefi Arap ülkeleri ile ticaret.Ortadoğu Prestij A.Ş.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
İnşaat, proje, otomotiv, tarım, gıda, tekstil ve savunma sanayi alanlarında faaliyete başlayan Ortadoğu Prestij A.Ş. şirketler grubunun hedefi Arap ülkeleri ile ticaret.
Ortadoğu Prestij A.Ş. şirketler grubundan yapılan yazılı açıklamada, şirketler grubunun genel müdürlüğünün Ankara
'da olup aynı zamanda Orta Doğu
'da bulunan bütün Arap ülkelerinde de faaliyet gösterilmeye başlandığı kaydedildi. Açıklamada, "Grubumuz Birleşik Arap Emirlikleri
, Bahreyn
Krallığı ,Cezayir
, Cibuti
, Irak
, Libya
, Lübnan
, Mısır, Moritanya
, Somali
, Sudan
, Tunus
, İran
, Yemen
Cumhuriyetleri ile Fas
Krallığı, Filistin
Devleti, Katar
Emirliği, Kuveyt
Emirliği, Umman Sultanlığı, Suudi Arabistan
Krallığı, Ürdün
Haşimi Krallığı ülkelerinin başkentlerinde temsilcilik açılmış olup ülke temsilcileri belirlenmiştir. Grubumuzun Orta Doğu coğrafyasında bulunan Arap ülkelerinin tamamında işbirliği ortaklığı yaptığı çok sayıda şirketler grubu bulunmaktadır. Grubumuzun Yönetim Kurulu Başkanlığına ise iş adamı Ferudun Cevahiroğlu seçilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
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