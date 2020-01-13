Ortadoğu Sempozyumu 6'ncı kez düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortadoğu Sempozyumu 6'ncı kez düzenlenecek - Son Dakika

Ortadoğu Sempozyumu 6'ncı kez düzenlenecek

6 saat önce

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi bu yıl altıncısı düzenlenecek Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

Ortadoğu Sempozyumu 6'ncı kez düzenlenecek, System.String[]
İSTANBUL Gelişim Üniversitesi bu yıl altıncısı düzenlenecek Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. 24-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan "Ortadoğu'da İstikrar Arayışı" konulu sempozyum kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim insanı bir araya gelecek.

Sempozyum hakkında bilgi veren İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Durgun, Ortadoğu'daki süreçle ilgili şunları söyledi: "Orta Doğu bölgesi küresel güç çekişmesinin bir sonucu olarak süregelen çatışmalar nedeniyle uluslararası politikanın odak noktası durumunda. Bölgesel ve küresel güçler arasındaki hegemonik mücadelenin yanı sıra "etnik ve mezhepsel çatışmalar", "terörizm ve mülteci krizi" gibi problemler bölgenin temel karakteristik özelliği haline geldi. Diğer yandan, "ulus-devlet" ve "modernleşme" gibi batı algılarına dayanan teorik perspektifler bölgeye ilişkin çalışmalar yürüten bilim insanlarının bölgenin kendine has dinamiklerini ve politik kırılma noktalarını gözden kaçırmalarına sebep oluyor. Bölgeye barış ve istikrar getirme potansiyeli barındıran yaklaşımların ortaya konulması için bölgenin kendine has özelliklerinin dikkate alındığı araştırmalara ihtiyaç var."

"ORTADOĞU TÜM BOYUTLARI İLE ELE ALINACAK"

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan sempozyumun, Ortadoğu üzerine çalışanların yakından takip ettiği bir organizasyon haline geleceğini belirten Prof. Dr. Şenol Durgun, "Bu bağlamda, 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan "VI. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu" farklı ülkelerden seçkin araştırmacılar ve akademisyenlerin katkılarıyla çözüm odaklı bir yaklaşım çerçevesinde "Ortadoğu'da istikrarsızlık" konusuna odaklanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, bölgedeki istikrarsızlığın nedenlerini politik, ekonomik, tarihsel ve kültürel boyutlarıyla incelemek suretiyle bölgede kalıcı barış ve sürdürülebilir kalkınmanın kurulmasına yardımcı olacak yeni perspektiflerin ortaya konulması amaçlanıyor." diye konuştu.


- İstanbul
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Orta Doğu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak
İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor

Son Dakika Haberleri
21:18 Bilecik'te otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
21:18 BM'den İran'a "ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı" çağrısı - Son Dakika
21:16 Galapagos Adaları'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda patlama - Son Dakika
21:14 Adana'da kafede cinayet - Son Dakika
21:13 FİLENİN SULTANLARI'NA COŞKULU KARŞILAMA - Son Dakika
20:14 İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 21:21:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ortadoğu Sempozyumu 6'ncı kez düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]