Ortadoğu Sempozyumu bu yıl 6'ncı kez düzenlenecek - Son Dakika

Ortadoğu Sempozyumu bu yıl 6'ncı kez düzenlenecek

19.03.2021 11:32
Ortadoğu Sempozyumu bu yıl 6'ncı kez düzenlenecek, System.String[]

Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu bu yıl 6'ncı kez İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından düzenlenecek.

Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu bu yıl 6'ncı kez İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından düzenlenecek. Birçok yerli ve yabancı bilim insanının bir araya geleceği sempozyum hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yavuz Çillier, "Bölgedeki değişimlerin nedenlerini siyasal, toplumsal, tarihsel, ekonomik ve kültürel açıdan incelemek suretiyle bölgedeki sosyo-politik yapının geçirdiği değişimlerin ortaya konulmasını amaçlıyoruz" dedi.

'Sosyo-Politik Yönleriyle Orta Doğu'da Değişim' konulu sempozyum kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim insanı 18 Mayıs Salı günü bir araya gelecek. İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Merkezi (IGUSAM) ve Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İş birliği Derneği (TASCA) tarafından düzenlenen sempozyum hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yavuz Çillier, "Orta Doğu hem bölgedeki küresel güç mücadelesine hem bölge ülkeleri arasında yaşanan etnik ve mezhep temelli çatışmalara ve bu çatışmaların yarattığı siyasal boşluktan doğan terörizm ve mülteci krizlerine bağlı olarak uzun süredir uluslararası politikanın odağında yer alıyor. Yaşanan tüm mücadele, çatışma ve krizler, Orta Doğu bölgesinin sürekli olarak siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan değişime uğramasına neden oluyor. Bölgedeki sosyo-politik değişimlerin analizlerinin doğru yapılması için bölgenin dinamiklerinin dikkatli bir şekilde incelendiği araştırmalara ihtiyaç duyuluyor" dedi.

İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yavuz Çillier, "Bölgedeki değişimlerin nedenlerini siyasal, toplumsal, tarihsel, ekonomik ve kültürel açıdan incelemek suretiyle bölgedeki sosyo-politik yapının geçirdiği değişimlerin ortaya konulmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Sempozyumun konu başlıkları ise şu şekilde sıralandı:

"Göç ve Entegrasyon, Siyaset ve Ekonomi, Medya, Toplum ve Siyaset, Bölgesel Cinsiyet Hareketleri, Terörizm ve Sivil Toplum, Ulus Devlet ve Siyasi Sistem, Gençlik Hareketleri, Bölgesel Güç Mücadeleleri ve Güvenlik Politikaları, Din ve Siyaset, Uluslararası Örgütler ve Devlet-dışı Organizasyonlar, Toplum ve Kültür, Orta Doğu Ülkeleri ve Küresel Güçler Arasındaki Etkileşim."


Ortadoğu Sempozyumu bu yıl 6'ncı kez düzenlenecek

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Orta Doğu, 18 mayıs, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ortadoğu Sempozyumu bu yıl 6'ncı kez düzenlenecek - Son Dakika


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