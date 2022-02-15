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Ortadoğu yatırım uzmanı Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

Ortadoğu yatırım uzmanı Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

15.02.2022 16:55
Ortadoğu yatırım uzmanı Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye körfez ülkelerden 50 milyar dolarlık yatırım yapılacağını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Ortadoğu yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini 50 yılın en önemli ziyareti olarak değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye körfez ülkelerden 50 milyar dolarlık yatırım yapılacağını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Ortadoğu yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini 50 yılın en önemli ziyareti olarak değerlendirdi.

Özellikle son günlerde yaşanan gelişmeler ve yapılan görüşmelerle Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında sıcak ilişkiler yaşanırken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Erdoğan'ın yaptığı BAE gezisini "son 50 yılın en büyük gelişmesi" olarak değerlendirdi. Son günlerde körfez ülkelerindeki iş adamlarının Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdiğini de belirten İstanbuli "Yaklaşık 1 aydır körfez ülkeleri ve Türkiye arasında yeni ticari köprülerin kurulduğunu görüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretleri ve oradaki yatırımcılarla görüşmeler yapması da çok önemliydi. Ben bu görüşmeler ile birlikte artık aradaki buzların tamamen eriyeceği ve uzun süredir beklenen ticari anlaşmaların çoğalacağını ifade edebilirim. Bu ülkemiz ve ülkemizde faaliyet gösteren iş kolları için çok büyük ve önem arz eden bir durum. Atılan adımlarla birlikte gelecekte ülkemizin daha iyi yerlere gelip yeni bir ticari vizyona kavuşacağını söyleyebiliriz" dedi.

Özellikle muhalefetin bu ziyaretlerden rahatsız olduğunu da hatırlatan Nasuh Özdemir İstanbuli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu ziyaretlerle siyasette kendisine yeni kulvarlar açtığını düşünüyorum. Ekonomik sıkıntıların giderilmesi ve refah düzeyinin arttırılması için dış ticaretin genişletilmesi ve yeni haritalar belirlenmesi gerek. Bunun içinde bu ziyaretler önemli, muhalefet kanadı da bu ziyaretleri yakından takip ediyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Orta Doğu, Türkiye, Yatırım, Körfez, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ortadoğu yatırım uzmanı Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika


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